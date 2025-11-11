見物客に砂や小石を投げつけて、無病息災などを祈る五島市の奇祭「砂打ち(ずなうち)」が行われました。 わらで編んだ桟俵をかぶった鬼「サンドーラ」が、豊漁と無病息災を願い、見物客や住民に次々と砂や小石を投げつけます。 五島市玉之浦町の大宝地区に伝わる奇祭「砂打ち(ずなうち)」。 国の選択無形民俗文化財に指定されています。 隠し持った砂を投げつけるサンドーラを前に、身をよじっ