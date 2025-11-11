俳優の香川照之（市川中車）が10日、大阪府の吉村洋文知事の公式インスタグラムに登場。歌舞伎仲間とにこやかな集合写真が公開された。【写真】「凄い豪華メンバーですね!!!」香川照之＆吉村知事らの集合ショット吉村知事は「歌舞伎！年明けにやるやで」とつづり、横山英幸大阪市長、香川、片岡孝太郎、片岡愛之助、中村鴈治郎、中村歌之助、中村壱太郎、中村種之助らと写った豪華な写真を投稿している。全員が笑顔で写り、