アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11日、2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）発売記念記者会見に登場。卒業を控えた写真集の自己採点を明かした。【一覧】バスタブショットも！解禁済みの先行カット＆特典一覧本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河