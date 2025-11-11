ノバク・ジョコビッチテニスで男子最多の四大大会24勝を誇るノバク・ジョコビッチ（セルビア）が、2028年ロサンゼルス五輪で現役引退する計画を明かした。「セルビア国旗とともに五輪で現役を終えたい」との発言を母国のメディアが10日までに伝えた。38歳のジョコビッチは8日に決勝が行われたギリシャ選手権でツアー通算101勝目を挙げた。（共同）