タイとカンボジアの国境紛争をめぐり、タイ政府はアメリカのトランプ大統領らの仲介のもとで交わされた和平合意の履行を一時停止すると表明しました。タイ軍の兵士が地雷で負傷したことを受けた対応だとしています。タイとカンボジアは今年7月、領有権を主張し合う国境の係争地をめぐって軍事衝突に発展しましたが、アメリカのトランプ大統領らの仲介によって停戦に合意し、先月には和平協定に署名しました。両国の和平協定には、