アメリカの議会上院は政府機関の一部閉鎖の解消に向け、連邦政府の「つなぎ予算案」を可決しました。アメリカの議会上院は10日、賛成60票・反対40票で連邦政府の「つなぎ予算案」を可決しました。今回の「つなぎ予算案」では、今月21日までとしていた予算期間を来年1月30日まで延長するとしています。「つなぎ予算案」をめぐっては、与党・共和党が政府閉鎖の期間中に行われた連邦職員の解雇を撤回したことなどから、野党・民主党