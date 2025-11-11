デコピンが大谷翔平選手と共にトレーニングに励みました。MLB公式SNSが日本時間11日、グラウンドに現れた大谷選手の動画を投稿。その後ろにはデコピンの姿も。大谷選手が軽くジョギングを始めるとトコトコと後ろを同じようなスピードでついていきます。広いグラウンドなので走り放題ではありますが、ここは主人のトレーニングに合わせ速度を調整していました。大谷選手はときおり振り向き、デコピンを気にするそぶりもみせました。