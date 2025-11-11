自民党本部で開かれた外国人政策本部の初会合＝11日午前、東京・永田町自民党は11日、外国人政策本部の初会合を党本部で開いた。新藤義孝本部長は「一部外国人の騒乱や迷惑行為、凶悪犯罪が頻発し、国民の不安や不満を超えて怒りになっている」と述べ、総合的な対策強化の必要性を訴えた。分野別に三つのプロジェクトチームを設けて議論を進め、来年1月中旬までに党の提言を政府に提出する意向も示した。外国人共生担当の小野