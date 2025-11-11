大相撲の東十両3枚目、三田＝3月、大阪市大相撲の東十両3枚目、三田（23）＝本名三田大生、栃木県出身、二子山部屋＝が九州場所3日目の11日、日本相撲協会に「右膝前十字靱帯損傷で約3カ月の休業を要する」との診断書を提出して休場した。浴びせ倒しで敗れた2日目の輝戦で痛めた。初日から白星がなく、このまま再出場しなければ、来場所の十両残留は微妙な状況。三田の休場は今年夏場所以来で2度目。3日目の対戦相手、大青山は