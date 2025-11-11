DeNAは11日、松本凌人の背番号を『34』から『38』に変更すると発表した。松本は23年ドラフト2位でDeNAに入団し、今季でプロ2年目のシーズンを終えた。今季は4試合に登板して、防御率7.36だった。今季まで森唯斗が背負っていた『38』で来季、飛躍を遂げて見せる。