【モデルプレス＝2025/11/11】モデルで女優の田丸麻紀が11月10日、自身のInstagramを更新。2人の息子のパジャマ姿を投稿し、話題になっている。【写真】47歳2児の母モデル「ホテルみたい」広々ベッドルーム＆息子2人公開◆田丸麻紀、息子たちのオフショット公開田丸は、息子たちのフェンシングの試合があったことを報告した投稿で「就寝時には彼らの大好きなミスタービーン大先生に笑いをもらいながら入眠」とつづり、広々としたベ