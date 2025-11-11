人気バンド・スクイーズのドラマーとして知られたギルソン・ラヴィスさんが死去した。７４歳だった。ジュールズ・ホランズＲ＆Ｂオーケストラのメンバーとしても活躍していたラヴィスさんの訃報を６日、音楽家であるジュールズが一番に伝えた。 【写真】ステージでドラムを叩く在りし日のギルソン・ラヴィスさん ジュールズはラヴィスさんとの写真をインスタグラムに投稿、