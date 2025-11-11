お笑いコンビ・納言が10日、コンビのYouTubeチャンネルを更新。薄幸（すすき・みゆき＝32）が自身17年ぶりの黒髪にヘアチェンジした姿を披露した。 【写真】17年ぶりに黒髪にした薄幸やさぐれ感ゼロ！むしろ清純派 茶髪に革ジャン姿でおなじみの幸だが、この日は黒髪ストレートで動画に登場。「こんにちは、納言の幸です」とあいさつしたが、撮影スタッフに「『こんにちは』じゃなくて…どなたですか？（笑）」と聞