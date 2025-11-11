ロッテ（東京都新宿区）が、「白いチョコパイプレミアム」を11月11日から期間限定で発売。同商品は、2022年から4年連続で発売。今年は、トップパティシエたちからもらった助言をもとに、まるでケーキのような『ご褒美感』を目指して、品質をブラッシュアップ。【写真】どう“進化”？断面図で詳しく解説したのがコレです！北海道生クリーム入りのミルククリームやホワイトチョコレート、酸味を効かせたイチゴとラズベリーの