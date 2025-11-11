昨年の２冠牝馬で１１月２３日のマイルＣＳ・Ｇ１に登録しているチェルヴィニア（牝４歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）はトム・マーカンド騎手を鞍上に迎えて新たなタイトルを狙う。１１日にサンデーサラブレッドクラブのホームページで発表された。前走の毎日王冠は７着に終わったが、新コンビで巻き返しを図る。