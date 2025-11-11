にんべんは「つゆの素」の新CM「そいやさつゆの素」篇を公開した。関東エリアで11月3〜9日と11月17〜23日の各期間、地上波で放映。全国で11月3日〜12月30日の期間、ティーバーで放映している。新CMでは、江戸・日本橋の街並みを再現し、町人たちが明るく元気に駆け回る様子を描いた。また、西川貴教さんが歌う新CMソング「そいやさ 恋のもと」が映像をさらに盛り上げる。伝統ある江戸・日本橋の文化と西川貴教さんの力強い歌声が出