ドジャースがエリエゼル・アルフォンゾ捕手（26）とマイナー契約を結んだと10日（日本時間11日）、ニューヨーク・ポスト紙の敏腕記者ジョン・ヘイマン氏が自身のX（旧ツイッター）で報じた。ベネズエラ出身のアルフォンゾは今季タイガース傘下に所属。主に2Aでプレーし、57試合で打率・251、1本塁打、31打点だった。3Aでは8試合で32打数7安打の打率・219、3打点。ドジャースの捕手をめぐっては今季、夏のトレード期限でロー