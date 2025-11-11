ソフトバンクは１１日、栗原陵矢内野手（２９）が尼崎市内の病院で右第５腰椎仙椎椎間板ヘルニアにともなう経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術を受け、無事終了したと発表した。競技復帰まで２〜３カ月の見込み。栗原は今季怪我の影響もあり、８０試合出場にとどまり、打率・２６７、８本塁打、４０打点。ただ、終盤戦に本領を発揮し、９、１０月の月間ＭＶＰを獲得していた。