俳優の橋爪功（84）が10日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん〜昭和の大先輩とおかしな2人〜」（月曜後9・00）に出演。2018年に75歳で亡くなった女優・樹木希林さんについて語った。数々の名優を輩出した文学座で同期だった橋爪は、樹木さんとの共演について「時代劇でワンクールぐらい、ずーっと一緒にやったことがあるんだけど、あいつ、新幹線の中で初めて台本を読むんですよ」と回想。現場に到着すると、樹木さんから「