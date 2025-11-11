三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３６）が１１日、都内で行われたスキンケアブランド「ＤＩＳＭ」の新ブランドアンバサダー＆新ＣＭ発表会に出席した。岩田はＣＭ撮影中に洗顔料や美顔器に触れてきたとあって、美顔姿で登壇した。アンバサダーとなり「本当に光栄だなと思っております。日頃から表舞台に立つ立場としてスキンケアは気をつけるようにしています。女性だけでなく男性もスキンケアを楽しむ時代