『シャドウズ・エッジ』は12月12日（金）より全国公開。東洋経済オンライン読者向けプレミアム試写会への応募はこちら（配給：クロックワークス、画像：© 2025 IQIYI PICTURES (BEIJING) CO., LTD. BEIJING ALIBABA PICTURES CULTURE CO., LTD. BEIJING HAIRUN PICTURES CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED）【写真を見る】70代でも華麗なアクションを見せるジャッキー・チェン2025年12月4日（木）に独占試写会を開催します（上記