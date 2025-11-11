ナポリは9日(現地時間)に行われたセリエA第11節でボローニャと対戦し、0−2で敗れた。これで公式戦3試合連続未勝利となり、前節まで守っていたセリエA首位の座も明け渡すことになった。ナポリは50分に右サイドを突破されて失点すると、66分にも今度は左サイドからのクロスをボローニャのジョン・ルクミにヘディングで合わせられ追加点を献上。敵地で手痛い完封負けとなった。今年夏に大型補強を実施し、優勝候補の本命と目されなが