音楽チャート「ビルボード」のカントリーソング部門で、AIで生成された音楽が首位を獲得したことが分かりました。こうしたAI生成音楽の配信者は、人間の配信者以上にファンを獲得していることも明らかになっています。An AI-Generated Country Song Is Topping A Billboard Chart, And That Should Infuriate Us All | Whiskey Riffhttps://www.whiskeyriff.com/2025/11/08/an-ai-generated-country-song-is-topping-a-billboard-c