【ホタル】 受注期間：11月11日～2026年1月7日 2026年12月 発売予定 価格：23,000円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「ホタル」を2026年12月に発売する。受注期間は2026年1月7日まで。価格は23,000円。 本製品は、ゲーム「崩壊：スターレイル」に登場する「ホタル」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。 軽やか