国内FA権の行使を発表した日本ハム・松本剛(C)産経新聞社日本ハムは11月11日、松本剛が保有する国内フリーエージェント（FA）権を行使することを発表した。日本ハムでは7日に石井一成が同じく国内FA権を行使する手続きを行った。【写真】松本剛が投稿した新庄剛志監督との2ショットなどをチェック球団は公式ホームページなどを通じて「松本剛選手が権利を行使する意思を球団に伝え、申請書類を提出しましたのでお知らせいたし