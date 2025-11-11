新庄監督率いる日本ハムはこれまでも積極的にトレードを成立させている(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext野球界もオフに入り、移籍市場が活発化してくる時期となった。FA、外国人補強、またトレードと来季を見据えての編成が各球団、進んでいく。果たして今オフ、注目のトレードは敢行されるのか。補強ポイント含め、球界内から考察の声が上がっている。【徹底考察】動く可能性は3球団ある︎『阪神の左腕を狙う球団…』今オ