黒澤明監督「影武者」「乱」などで日本を代表する俳優として知られる仲代達矢さんが死去したことが１１日、分かった。９２歳だった。昭和、平成、令和と約６５年にわたった役者人生の始まりは、再会がかなわなかった“恩人”の一言だった。※※※※※１９５２年に俳優座養成所の第４期生となり、５５年劇団俳優座に入団し「幽霊」で初舞台を踏んだ仲代さんは、父を早くに亡くした。小学校時代はいじめられて毎日のよう