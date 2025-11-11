トライアスロン女子で五輪２大会出場の高橋侑子（相互物産）が１１日、都内で現役引退会見を行った。穏やかな表情を浮かべながら３４歳は「幸せな競技人生だったと自信を持って言えることがすごくうれしいです」と言い切った。昨年、パリ五輪を区切りにしようと思っていたが、まだやり切れてないことを感じ現役を「延長」。今季もレースを続けたが、今年の夏にコーチに「今シーズンで終わりにしたい」と伝えた。９日に行われた