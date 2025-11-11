フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１１日、兵庫県警が元県議の竹内英明さんに対する名誉毀損（きそん）の疑いで逮捕した政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者（５８）を送検したことを報じた。番組では、立花容疑者が送検される車の中で報道陣のカメラに向かい笑顔を浮かべ指を立てる姿を放送した。ＭＣで俳優の谷原章介はこの姿に「竹内さんのご遺族とかこれを見て