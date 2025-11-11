◆大相撲九州場所３日目（１１日・福岡国際センター）東三段目７１枚目の名島（湊）が初勝利。東同７２枚目の旭大海（大島）との立ち合いで前に出て、タイミング良くはたき込んだ。「ほっとした。まずは１勝したかった。ずるずる負けることはしたくなったので」と胸をなでおろした。今場所は自己最高位を更新。熊本市出身でご当所。「場所後は里帰りするのでいい報告をしたい」。家族のためにも勝ち星を重ねる。