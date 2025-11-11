Perfumeのあ〜ちゃん（36）が11日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との結婚を発表した。メンバーはすぐさま「いいね！」と祝福した。あ〜ちゃんは「この度、一般男性と結婚しました」と報告。お相手について「昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。「ファンの人と結婚することは私の夢でした。1