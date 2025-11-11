政府は海外の企業などが無許可で行っている“精度の低い天気予報”について、規制を強化することなどを柱とした気象業務法の改正案を閣議決定しました。規制強化の念頭においているのは、海外企業が日本向けに出している天気予報のサービスや、海外製の携帯電話に入っている予報アプリなどです。現在の気象業務法では、日本向けに天気予報を発表する場合は、気象庁が出す予報業務の許可をとる必要があります。しかし、一部の海外企