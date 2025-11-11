「練習試合、中日−阪神」（１１日、春野総合運動公園野球場）阪神は２番に藤川監督から高評価を受けた育成のコンスエグラが座る。８月に顔面死球を受けた百崎は「６番・二塁」で実戦復帰。今秋から野手転向した西純はベンチスタート。和田豊新ヘッドコーチは「出ることは間違いない。後から行きます」と話しており、途中出場となることを明かしている。中日の先発は伊藤茉央が務める。両チームのスタメンは以下の通り。