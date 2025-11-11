神明と木徳神糧は11月10日、都内で米穀事業における合弁会社を設立することを公表した。合弁会社は日本精米センター(株)という名称で、設立日は来年の4月1日を予定。代表取締役会長に木徳神糧の鎌田慶彦社長、代表取締役社長に神明の藤尾益雄社長が就く。佐賀県の鳥栖市にある神明の精米工場として稼働している工場を分社化し、木徳神糧が出資する形となる。株式保有は50:50。直接的な端緒は木徳神糧の福岡の拠点が地主の都合で立