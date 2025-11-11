「気づけば40代。住宅ローンの返済に追われ、子どもたちの教育費もこれから本格化。貯金はあるにはあるけれど、100万円もない……」 そんな不安を抱えている人は決して少なくありません。平均貯蓄額が361万円と聞くと焦りますが、数字の裏には“現実とのギャップ”があります。本当に今の貯金は少ないのか、そしてこれからどう動けばいいのか。本記事では、家計の現実と向き合いながら、無理なく安心を積み上げるヒント