フジテレビの元アナウンサーでタレントの高橋真麻が１１日未明、ブログを更新。２人の子供がともに病院で診察を受けたことを報告した。高橋は「昨日は幼稚園から『微熱がある』『寒い寒いと言っている』とのことで、急いでお迎えに行き病院へ」と、通っている幼稚園から報告を受けて長女を病院に連れていったと明かした。ただ「インフルエンザでもなく、病院に連れて行った時点で微熱でもなくなっていてとても元気で（笑）」