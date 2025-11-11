日本テレビの水卜麻美アナウンサー（３８）が１１日放送の情報番組「ＺＩＰ！」に出演。８日に亡くなったことが１０日、明らかになった同局の菅谷大介アナウンサー（享年５３）の人柄を語った。菅谷アナは７日、東京・汐留の同社内での勤務を終えて帰宅し、不調を訴えて都内の病院に救急搬送された。容体は急変して翌８日午後１時６分、消化管からの出血で死去。葬儀は近親者のみで執り行う。番組では菅谷アナの死去を取り上