【モデルプレス＝2025/11/11】M3LOGINの佐藤かれんが自身のX（旧Twitter）を更新。2ヶ月で11kgダイエットでやったことを公開し、反響が集まっている。【写真】24歳アイドル「見た目が全然違う」11kg減の衝撃ビフォーアフター◆佐藤かれん、ダイエットビフォーアフターを公開佐藤は「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、詳細を投稿。「月2キックボクシング」「週1ピラティス」「18：00以降食べない（無理な時ある）」「1