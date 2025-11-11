【モデルプレス＝2025/11/11】NEWSの小山慶一郎が11月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。千葉・ZOZOマリンスタジアムにて同月8日に開催されたKAT-TUNのラストライブ「Break the KAT-TUN」のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】NEWS小山が撮影した元KAT-TUNのレア舞台裏◆小山慶一郎、KAT-TUNラストライブの裏側告白3月31日をもって解散したKAT-TUNは、11月8日に異例となる解散後のラストライブを開催。同ラ