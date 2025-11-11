鉄骨の一部が落下し使用を停止している松本市のサンプロ アルウィンについて県は11日、復旧工事を行ったうえ、来年3月からフィールドの使用を再開する見通しを示しました。復旧工事は来年1月中旬までの工期で実施する予定です。