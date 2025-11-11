メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県郡上市のスキー場では12月のオープンに向けて雪作りが最盛期を迎えています。 郡上市高鷲町のダイナランドでは、毎年この時期人工降雪機を使って雪を作っています。 周辺の木々が紅葉する中、11月1日から雪作りが始まりゲレンデには雪の山がいくつも出来ています。 今年は、少ない電力で1日30トンの雪を作ることができる最新鋭の造雪機を導入しました。 また、このと