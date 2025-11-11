【Amazon：ガンプラ商品】 11月11日 販売再開 Amazonにて、ガンプラ「RG 1/144 RX-78-2 ガンダム Ver.2.0」などが販売再開している。 今回Amazonにて12月に再入荷予定のガンプラ商品が販売再開しており、11月11日12時40分ごろの時点でカートに入ることが確認できた。 11月11日12時40分ごろの販売状況 (C)創通・サンライズ