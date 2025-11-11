「わー！ありがとう！！」「わー！うれしい」「わーー！すごいー！」。LINEやチャットなどの文頭で見かける「わー！」という表現。喜びや驚き、共感の気持ちをストレートに伝えることができる便利な言葉と思いきや、一部では「文頭に『わー！』を使うのはおばさん」という説があるそうでーー。【写真】文頭の3文字、使いがち？中年世代のLINE40代「心動いてますよ…伝えやすい」11月初旬、Xにあるユーザーが投稿したところ拡