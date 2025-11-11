市特別職報酬等審議会に出席した小川晶市長（中央）＝11日午前、前橋市役所前橋市の小川晶市長（42）が市職員の既婚男性とラブホテルで複数回面会した問題で、有識者らで構成する市特別職報酬等審議会は11日、小川氏が市長給与を5割減額するとした方針を了承した。審議会の答申を受け、小川氏は27日招集予定の市議会へ関連条例案を提出する見通し。会合で「道義的責任を明確にする。自分の中では重い処分だ」と語った。審議会