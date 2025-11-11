ITTF(国際卓球連盟)が11日、最新の世界ランクを発表しました。今月9日までWTTチャンピオンズ フランクフルトが開催。大会を制した早田ひな選手が3つ順位を上げて、10位に浮上。7月発表以来のトップ10に返り咲きました。また橋本帆乃香選手を抜いて日本勢3番手となっています。決勝で早田選手に敗れ準優勝だった張本美和選手は1ランクアップの6位浮上。ベスト4だった伊藤美誠選手も1ランクアップで8位に順位を上げています。日本勢