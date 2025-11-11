エンタメと社会性を両立させた作風で人気の脚本家・野木亜紀子さん。ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』や『空飛ぶ広報室』など漫画や小説の実写化作品を多く手掛けてきた一方で、『アンナチュラル』や『MIU404』などオリジナル作品も執筆。魅力的な登場人物が作り出すポップな空気感にメッセージ性や社会問題をさらりと混ぜる。近年はドラマ『海に眠るダイヤモンド』や『フェンス』映画『ラストマイル』など社会派のイメージが強い