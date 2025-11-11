中国にとって3隻目の空母、電磁式カタパルトを搭載した初の空母である「福建」の就役・授旗式が5日、海南省三亜市の某軍港で行われた。「福建」の就役は、中国海軍のモデル転換と整備にとって一里塚的意義を持つ。軍事専門家の張軍社（ジャン・ジュンシャー）氏は「『福建』が就役の時点で戦闘力を備えていることは、中国の総合的国力のさらなる強化と科学技術水準の不断の向上を示すものだ」と指摘する。中国新聞社が伝えた。今年