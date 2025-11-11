Image: Amazon これ1台で無双できるじゃん！このガジェットがあふれる世界に、そんな期待感…いや！ 実力を持った充電器を、Anker（アンカー）が送り込んできました。合計最大160W出力に対応した「Anker Prime Charger（160W, 3 Ports）」です。 Anker Prime Charger (160W, 3 Ports) 16,990円 Amazonで見るPR 本日から予約販売開始で、一般販売は12月9日