TBSで火曜午後10時から放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』。【写真】婚活パーティーに参加した鮎美の前に現れる謎の男11月11日放送の第6話で、鮎美が参加する婚活パーティーのメンバーとして、少路勇介さんと山添寛さん（相席スタート）がゲスト出演するとTBSが発表しました。年収1000万円超えのハイスペックな男性でありながら、特殊な空間で「独特な振る舞い」をする城嶋を少路さんが演じます。山添さんが演じる坂