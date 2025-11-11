ソフトバンクは11日、栗原陵矢選手が同日に尼崎市内の病院で、右第5腰椎仙椎椎間板ヘルニアにともなう経椎弓間的全内視鏡下椎間板摘出術を受け、無事終了したと発表した。競技復帰まで2〜3ヶ月の見込み。栗原はプロ11年目の今季、80試合に出場して、打率.267、8本塁打、40打点の成績を残した。阪神との日本シリーズでは5試合に出場して、打率.143、1打点だった。